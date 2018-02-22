Мужчины рассказали о своих предпочтениях в подарках на 23 февраля

Среди главных предпочтений российских мужчин в подарках на 23 февраля лидируют электронные гаджеты, книги, абонементы в фитнес-зал, парфюмерия и пена для бритья. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Аналитической службой компании «Рамблер».

50 процентов мужчин и 59 процентов женщин в России уверены, что День защитника Отечества — всеобщий мужской праздник, остальные готовы проигнорировать этот день, а 13 процентов опрошенных женщин считают, что к их партнерам 23 февраля не имеет никакого отношения. Подарки заранее покупают 53 процента женщин.

Самые популярные подарки для мужчин — гаджеты (их хотят 8 процентов мужчин и готовы купить 12 процентов женщин), абонемент в фитнес-зал (готовы получить и подарить по 5 процентов мужчин и женщин). Книги, парфюмерию и пену для бритья желают 4 процента мужчин, а на свитер согласны 2 процента адресатов подарка. При этом 20 процентов женщин собираются купить именно парфюмерию.

Материалы по теме За заслуги Вещи, которые спасут защитников Отечества от холода, скуки и опозданий

Самый нежелательный подарок — фотоальбомы со снимками из совместных путешествий и сувениры, сделанные своими руками: они порадуют 1 процент мужчин. При этом 71 проценту мужчин вообще безразлично, что им подарят женщины.

Наряду с подарком, который хотели бы получить 12 процентов мужчин и готовы подарить 17 процентов женщин, в предпочтениях россиян на 23 февраля фигурируют вкусный завтрак (его желают 29 процентов мужчин и готовы приготовить 19 процентов женщин) и полная свобода действий: ее готовы предоставить 57 процентов женщин и хотели бы получить 59 процентов мужчин.

В 2018 году в День защитника Отечества пройдут состязания по биатлону на Олимпиаде в Пхенчхане. Вместе с мужчиной гонку готовы посмотреть 58 процентов женщин. 89 процентов мужчин предпочитают романтический ужин в ресторане просмотру спортивных матчей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!