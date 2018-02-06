Итальянцы подготовили мужчин к путешествиям

Итальянская парфюмерная компания Acqua di Parma выпустила тревел-версию и косметическую линию мужского аромата-бестселлера Colonia Pura. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 февраля.

Аромат с нотами бергамота, апельсина, петитгрейна, кориандра, пачули, кедра, белого мускуса, абсолю жасмина самбака и нарцисса предложен в версии для путешествий (два флакона емкостью 30 миллилитров каждый и чехол из натуральной кожи). В косметической линии Colonia Pura вышли дезодоранты в двух версиях — спрей и стик. Стик не содержит спирта и подходит для чувствительной кожи.

Материалы по теме Кто любит покрепче Для легкого, но головокружительного опьянения совсем не обязательно пить

Весной 2017 года компания Acqua di Parma представила коллекцию дорожных спреев. В нее вошли ароматы Colonia Oud, Colonia Leather, Colonia Ambra, Colonia Quercia, Colonia Ebano и Colonia Mirra. Флакон с парфюмом помещается в кожаный чехол, изготовленный вручную.

Acqua di Parma — бренд парфюмерии и косметики класса люкс, основанный в 1916 году в Италии. Первым ароматом марки стал одеколон Colonia, выпущенный в том же году. Бренд производит ароматы-унисекс, продукты ухода за телом и ароматические свечи с натуральными маслами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!