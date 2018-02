Boss связал аромат с одеждой

Модный дом Boss представил первую капсульную коллекцию Black Edition, созданную совместно с парфюмерным подразделением дома. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 февраля.

В коллекцию вошли основополагающие вещи мужского и женского гардероба, по 10 пронумерованных предметов для мужчин и женщин. Под номером 00 в коллекции представлен аромат Boss the Scient Parfum Edition. «Нам хотелось обыграть тему сочетания строгого дресс-кода и более расслабленных повседневных образов, а затем объединить ароматом, чтобы превратить в своего рода фундамент гардероба», — сказал бренд-директор Hugo Boss Инго Уилтс.

Под номером 01 в мужской коллекции фигурирует костюм из джерси с пиджаком особого кроя. Также в линию вошли тренч из ткани повышенной износостойкости и лакированные кеды. В женской коллекции под первым номером представлен смокинг мягкого силуэта. Также имеются спортивный бомбер и классические открытые сандалии на высоком каблуке.

Коллекцию дополняют парфюмы Boss the Scient Parfum Edition for Him и Boss the Scient Parfum Edition for Her. В женской композиции звучат ноты османтуса, ладанника и какао, в мужской — ноты экзотического фрукта манинки, пачули и корня ириса.

Немецкий производитель элитных аксессуаров, одежды и обуви Hugo Boss основан в 1923 году. Объединяет бренды The BOSS, BOSS Orange, BOSS Green, The HUGO. В разное время в одежду Hugo Boss одевались игроки «Пари Сен-Жермен», «Реала» и немецкой футбольной сборной.

