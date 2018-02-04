На флаконе мужского парфюма нарисовали небо

Французский дом Hermès представил новую версию мужского аромата Terre d’Hermès. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Классический флакон аромата с металлическими «плечиками» разработал Филипп Муке. Эскиз рисунка на флаконе, изображающий стилизованный монохромный «фотоснимок» неба и облаков с силуэтом литеры «Н» на их фоне, нарисовала художница Сириль Диаткин, автор нескольких оригинальных рисунков для фирменных платков-каре дома Hermès.

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Автор парфюмерной композиции Terre d’Hermès — известный «нос» Жан-Клод Эллена. Она базируется на горьких и контрастных нотах грейпфрута и апельсина, холодной ноте кремня, ярких нотах перца и красных ягод и маслянистой ноте атласского кедра. Аромат представлен в вариантах духов и туалетной воды.

В ноябре 2017 года дом Hermès совместно с Apple Watch выпустил версию умных часов Apple Watch Hermès Series 3 с ремешком Médor из черной кожи Swift. Его дизайн навеян одноименными бестселлерами дома — ремнями, колье и браслетами Hermès из кожи с металлической фурнитурой в стиле собачьего ошейника. Впервые ремни такого дизайна появились в ассортименте дома в 1930-е годы. Ремешок выпущен в двух вариантах — в один и два оборота вокруг запястья — и декорирован серебристыми металлическими элементами в виде пирамидок.

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