Hermès сделал для Apple Watch ремешок в виде собачьего ошейника

Французский модный дом Hermès совместно с Apple Watch выпустил версию умных часов Apple Watch Hermès Series 3 с ремешком Médor. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы модного дома в пятницу, 10 ноября.

Дизайн ремешка Médor из черной кожи Swift навеян одноименными бестселлерами дома — ремнями, колье и браслетами Hermès из кожи с металлической фурнитурой в стиле собачьего ошейника. Впервые ремни такого дизайна появились в ассортименте дома в 1930-е годы. Ремешок выпущен в двух вариантах — в один и два оборота вокруг запястья — и декорирован серебристыми металлическими элементами в виде пирамидок.

Фото: Hermès

В сентябре 2016 года в продаже появились умные часы Apple Watch второго поколения с ремешками Hermès Double Buckle Cuff из телячьей кожи Swift и Epsom с двойной пряжкой. Аксессуары представлены в трех фирменных оттенках Hermes: розово-коралловом Rose Jaipur, кремово-кофейном Etoupe и синем Bleu Agate.