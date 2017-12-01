Самая дорогая сумка в мире нашла покупателя

Самую дорогую когда-либо проданную с аукциона сумку оценили в 2,3 миллиона гонконгских долларов (382 тысячи американских долларов). Об этом сообщатся на сайте аукционного дома Christie’s.

Модель Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30 из кожи крокодила с бриллиантами от марки Hermes продали на аукционе в Гонконге. Название дано из-за переходов цвета от темного к более светлому. Информация о покупателе не разглашается, он участвовал в торгах по телефону.

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В начале июня на торгах аукционного дома Christie's в Гонконге с молотка ушла сумка Hermes Birkin. За нее заплатили 377 тысяч долларов.

Дом Hermes основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрме (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, парфюмерию и предметы интерьера. Сумка Birkin названа в честь британской актрисы и певицы Джейн Биркин. Цены на такие сумки начинаются от 10 тысяч долларов.