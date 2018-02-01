Зеленое сердце наполнили духами

Парфюмерный бренд Mugler запустил новую линию Aura. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 1 февраля.

Композиция аромата разрабатывалась под руководством Сандрин Гролье (президент Clarins Fragrance Group, в которую входит бренд Mugler), Пьера Ола (художественного директора по ароматам) и четырех парфюмеров: Дафни Бюже, Амандин Клерк-Мари, Кристофа Рейно и Мари Саламань. Аромат базируется на ноте тигровой лианы (этот компонент разрабатывался специально для Mugler в течение трех лет и запатентован брендом) и молекуле вулфвуд (woolf-wood). Эта новая разработка компании Firmenich также используется впервые.

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Автором дизайна рекламной кампании стал Кристоф де Латайад, а лицом аромата была выбрана модель Женя Катава. Аромат заключен во флакон в форме сердца из зеленого стекла. Стоимость аромата в России составит 5100 рублей (за флакон емкостью 30 миллилитров).

Осенью 2017 года бренд Mugler открыл в Москве корнер с сервисом повторной дозаправки ароматов — Source. Подобные сервисы бренд с 1992 года открывает в разных странах мира. В XIX и начале XX века такая услуга была распространена повсеместно, однако затем большинство марок прекратило практику долива. Марка Mugler возродила эту традицию в 1992 году и с тех пор открыла несколько корнеров Source в разных точках мира, в том числе в Париже.

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