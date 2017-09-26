Mugler выпустил аромат с мускусным шлейфом

Парфюмерный бренд Mugler, входящий в концерн Clarins Group, выпустил новый аромат в своей лимитированной восточной коллекции Alien. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда во вторник, 26 сентября.

Речь идет о парфюмерной воде Aien Musc Mysterieux с нотами ванили, жасмина, белой амбры и кашмеранового дерева и мускусным шлейфом. Аромат заключен в перезаполняемый флакон цвета белого золота характерной для коллекции Alien футуристической формы с резкими гранями и золоченым навершием-пульверизатором. Автор композиции — парфюмер Доминик Ропийон. В России стоимость флакона аромата объемом 90 миллилитров составит 11 900 рублей.

В мае 2017 года бренд Mugler представил лимитированный выпуск аромата Alien Eau Sublime. Фирменный аккорд Alien, выстроенный вокруг кашмерана и арабского жасмина, дополнен в нем нотами мандарина и померанца.