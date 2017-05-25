Mugler переосмыслил «инопланетный» аромат

Французский парфюмерный бренд Mugler, входящий в концерн Clarins Group, представил лимитированную линейку ароматов Alien Eau Sublime. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 мая. Она представляет собой интерпретацию парфюмерной воды Alien.

Новый аромат сохраняет первоначальный фирменный аккорд Alien, выстроенный вокруг кашмерана и арабского жасмина в более свежей и теплой вариации. Также он дополнен нотами мандарина и померанца. Стоимость флакона объемом 60 миллилитров составляет 5500 рублей.

В начале апреля 2017 года Mugler выпустил новую интерпретацию своего бестселлера 1992 года Angel — Angel Eau Sucree.

Аромат развивает мотивы оригинального Angel от парфюмера Оливье Креспа, но с уклоном в сладкие, фруктово-гурманские оттенки. Angel Eau Sucree открывается нотами ягодного сорбета, в ноте сердца — карамельное безе, а завершается шлейфом пачули и ванили.