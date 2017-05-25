Ценности
 

Mugler переосмыслил «инопланетный» аромат

Перейти в «Мою Ленту»

Французский парфюмерный бренд Mugler, входящий в концерн Clarins Group, представил лимитированную линейку ароматов Alien Eau Sublime. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 мая. Она представляет собой интерпретацию парфюмерной воды Alien.

Новый аромат сохраняет первоначальный фирменный аккорд Alien, выстроенный вокруг кашмерана и арабского жасмина в более свежей и теплой вариации. Также он дополнен нотами мандарина и померанца. Стоимость флакона объемом 60 миллилитров составляет 5500 рублей.

В начале апреля 2017 года Mugler выпустил новую интерпретацию своего бестселлера 1992 года Angel — Angel Eau Sucree.

Аромат развивает мотивы оригинального Angel от парфюмера Оливье Креспа, но с уклоном в сладкие, фруктово-гурманские оттенки. Angel Eau Sucree открывается нотами ягодного сорбета, в ноте сердца — карамельное безе, а завершается шлейфом пачули и ванили.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mugler выпустил «карамельного ангела»
Mugler создал аромат с запахом шоколадной пасты
Mugler выпустил аромат-бестселлер Alien во флаконе с декором из золота
Последние новости
Анкара опровергла сообщения о новых ограничениях торговли с Россией
МВД России разрешило продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций
Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
Пушков раскритиковал идею Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым»
Режим ЧС объявлен в трех регионах России
СМИ узнали о планах Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Ценности
Ценности
 — 
07:07 24 мая 2017

«Девушки легче переносят боль»

Раскрыты тайные смыслы женских татуировок
18:37 24 мая 2017

Tiffany & Co. представила в Москве коллекцию HardWear

17:59 24 мая 2017

«Эконика» предложила носить осенью бархатные лодочки

14:09 24 мая 2017

Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа

Ценности
 — 
09:17 19 мая 2017

Реплика в сторону

Как отличить оригинал от подделки при покупке дорогих часов и аксессуаров
17:59 24 мая 2017

Volkswagen показал собранный практикантами гибридный Golf GTI

13:34 24 мая 2017

Первый электрический Jaguar заметили на улицах Монако

11:31 24 мая 2017

Российские ювелиры сделали мужчинам украшения для бород

Ценности
 — 
07:59 23 мая 2017

Ветреные натуры

Российские туристы в Турции выбирают активный отдых на яхтах
17:30 24 мая 2017

Песочные часы с наносферами предложили за 12 тысяч долларов

10:52 24 мая 2017

Rolls Royce разработал дизайн смокингов за четыре тысячи долларов

15:37 24 мая 2017

Coach выпустил «космическую» коллекцию одежды

Россия
«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»
Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
Как оговоренные
Самые забавные и опасные оговорки российских политиков
Пушков раскритиковал идею Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым»
Режим ЧС объявлен в трех регионах России
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца
Московские архитекторы обсудили программу реновации
«Доброта не является естественным качеством человека»
Почему россияне одобряют насилие со стороны представителей власти
Все материалы
Мир
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Президент Бразилии привлек армию для подавления протестов
NYT опубликовала новые данные о якобы попытках России «повлиять на Трампа»
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве
Все материалы
Бывший СССР
«Это нацизм в чистом виде»
Латвийский оппозиционер о том, почему в сейме сравнили русскоязычных со вшами
ОБСЕ зафиксировала рост числа погибших мирных жителей в Донбассе
Память отшибло
Кто призывает украинцев отказаться от родных в России
В Киеве предсказали число желающих попасть в Европу украинцев
Бойцы ВСУ подрались из-за ложки
Порошенко пообещал украинские паспорта жителям Крыма и Донбасса
Депутат Рады призвал к гитлеровской языковой политике в Донбассе и Крыму
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
Криптовалюта от сохи
Как крестьянин вырастил цифрового конкурента рублю
План по сокращению мировой нефтедобычи выполнен на 102 процента
Путин предложил проиндексировать зарплаты бюджетников вне майских указов
Производителям нефти порекомендовали урезать добычу еще на девять месяцев
Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей
Половина россиян призналась в финансовой безграмотности
Все материалы
Бизнес
Кирпичики инвестклимата
О влиянии миноритарных инвесторов на экономику России
Минпромторг поддержал проект создания «солнцемобиля»
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Михаил Фридман и учредитель «Ведомостей» заключили мировое соглашение
Крупнейшая российская компания заняла 40-ю строчку рейтинга Forbes
Первую партию президентских автомобилей «Кортеж» пообещали сдать в 2017 году
Турецкие экспортеры объяснили причину ограничений российского экспорта
Все материалы
Силовые структуры
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
40 лет истребителя
Су-27 отмечает юбилей
Спецслужбы обнаружили в Манчестере взрывчатку для последующих терактов
Ревнивый волгоградец убил военного и в противогазе побил возлюбленную
В Пентагоне сообщили о перехвате самолета коалиции российским истребителем
Суд со второго раза заочно арестовал бывшего челябинского губернатора Юревича
Все материалы
Наука и техника
Молчание ягнят
Как российские козоводы, школьники и патриоты создают «убийц» Windows
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Сами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Названа по-настоящему работающая функция фитнес-трекеров
Раскрыта причина крушения российско-европейского зонда «Скиапарелли»
Раскрыты первые подробности о Galaxy S9
У нейтронных звезд нашли мощную «черную силу»
Все материалы
Спорт
Квинси ПромесЖертвы эмбарго
Кого потеряет российский футбол в случае «полного импортозамещения»
«Дьяволы», покорившие Европу
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые выиграл Лигу Европы
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Защитник «Спартака» отправился в Италию пешком
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы
Глушаков потроллил «Зенит» на фоне срезанного газона «Крестовского»
Следующим соперником Поветкина станет украинец Руденко
Все материалы
Культура
Темная сторона Канн
Альтернативный черно-белый взгляд на кинофестиваль
Панк-молебен и много жути
Канны-2017. День 7: неформалы и дьявол в деталях
«Торкает — не торкает, ёкает — не ёкает»
О чем и как пишут начинающие литераторы
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова
Вышел трейлер седьмого сезона «Игры престолов»
Надувная балерина Джеффа Кунса оказалась копией статуэтки советского скульптора
Турецкий предложил Путину спеть
Все материалы
Интернет и СМИ
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Хакеры научились взламывать компьютеры через видеоролики
Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино
Ущерб от глобальной вирусной атаки WannaCry превысил миллиард долларов
Ведущий Первого канала прокомментировал обвинения в изнасиловании
Все материалы
Ценности
«Девушки легче переносят боль»
Раскрыты тайные смыслы женских татуировок
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Mugler переосмыслил «инопланетный» аромат
Tiffany & Co. представила в Москве коллекцию HardWear
Женщинам предложили инновационные салфетки для снятия макияжа
Volkswagen показал собранный практикантами гибридный Golf GTI
Российские ювелиры сделали мужчинам украшения для бород
Все материалы
Путешествия
An airberlin stewardess shows the new call button in the Boeing 737 during 49th Paris Air Show at the Le Bourget Airport, near Paris June 21, 2011. The new interior design for Boeing's 737 passenger jet, the best-selling plane in aviation history, includes an innovation that is as radical as it is obvious: a flight attendant button that is situated well away from the reading light button and actually looks different from it. The Paris Air Show runs from June 20-26. REUTERS/Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: BUSINESS TRANSPORT)«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
В Индии нашли посвященное Бобу Дилану кафе
Власти Ингушетии решили угодить туристам и отказались класть асфальт
Lonely Planet опубликовало топ-10 европейских направлений 2017 года
Пассажирка получила письмо с матерными ругательствами от авиакомпании Emirates
Церковь Покрова Богородицы, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии. Русь туристская
Куда отправиться путешественнику ради знакомства с историей России
Все материалы
Из жизни
US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии: На свободу с чистой совестью
Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Тысячи многоножек наводнили китайские деревни
Maxim назвал самую сексуальную женщину года
На крупнейший фестиваль тяжелой музыки проведут пивопровод
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Бьюти-блогер Shaaanxo Макияж с шестью нулями
Красивый бизнес по-женски: как заработать миллионы на пудре и помадах
Все материалы
«Фольксвагены» мечты
Пять кастомных концептов VW для покорения США
Хороший, плохой, злой
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Какие машины появятся в России этим летом
«Веста»-универсал, новая «Шкода» и еще 8 машин, которые появятся в России летом
ЦБ РФ предложил увеличить стоимость ОСАГО для молодых водителей
Тридцативосьмилетний «ВАЗ» оценили в 3,5 миллиона рублей
Российские Ford Focus стали меньше бояться дождя и грязи
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы