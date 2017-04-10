Mugler выпустил «карамельного ангела»

Французский парфюмерный бренд Mugler, входящий в концерн Clarins Group, создал новую интерпретацию своего бестселлера 1992 года Angel — Angel Eau Sucree, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в понедельник, 10 апреля.

Аромат развивает мотивы оригинального Angel от парфюмера Оливье Креспа, но с уклоном в сладкие, фруктово-гурманские оттенки. Angel Eau Sucree открывается нотами ягодного сорбета, в ноте сердца — карамельное безе, а завершается шлейфом пачули и ванили. Парфюм заключен в сине-перламутровый флакон в традиционной для всего семейства Angel форме звезды с серебристым верхним лучом.

Автором новинки стала парфюмер Дороте Пио.

Mugler не впервые обращается к теме сладостей: так, в январе он представил еще одну версию Angel — Angel Muse, в котором сочетаются ноты ветивера и шоколадно-ореховой пасты.