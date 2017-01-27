Thierry Mugler создал аромат с запахом шоколадной пасты

Французская марка Thierry Mugler, входящая в концерн Clarins Group, представила новый аромат — Angel Muse. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В новой композиции впервые в современной парфюмерной истории соединены ноты ветивера и шоколадно-ореховой пасты. Представители марки называют новинку «ароматом-деликатесом, который вызывает зависимость».

Флакон эллипсоидной формы декорирован металлом и украшен символом бренда — рельефным отпечатком в виде звезды. Цена новинки пока не называется, в продажу в России она поступит в феврале.

Летом 2016 года Thierry Mugler разработала новый дизайн флакона для одного из своих самых узнаваемых ароматов — Alien. Он украшен сусальным золотом 708-й и 750-й пробы. Флакон стал многоразовым, и его можно «дозаправить», когда духи закончатся.