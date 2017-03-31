Azzaro выпустил аромат для рисковых мужчин

Французский бренд Azzaro выпустил новый аромат Azzaro Wanted. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта.

Флакон сделан в форме револьвера, а золотой медальон с логотипом на крышке флакона напоминает фишку для игры в покер. Древесный цитрусово-пряный аромат включает ноты имбиря, ветивера, бобов тонка, кардамона, красного можжевельника и лимона. По словам представителей марки, парфюм создан для мужчин, которые привыкли жить на полную катушку, исследовать жизнь во всем ее разнообразии, а флакон в виде заряженного барабана револьвера символизирует риск, вызов, уверенность в себе. Аромат уже поступил в продажу в России.

Azzaro — французский модный дом, основанный в 1962 году модельером и парфюмером Лорисом Аззаро. Первый аромат марка выпустила в 1975 году (Azzaro Couture Pour Homme).

Новым креативным директором Azzaro в этом году стал 32-летний дизайнер Максим Симонс, ранее работавший в модных домах Jean-Paul Gaultier, Elie Saab, Christian Dior и Balenciaga.