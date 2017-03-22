Dsquared2 предложил мужчинам пахнуть пихтой и имбирем

Итальянская компания Dsquared2 представила новый мужской аромат — He Wood Cologne. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

По словам представителей марки, выпуск этого одеколона стал своего рода инновацией в традиционной парфюмерии. В нем сочетаются бодрящие ноты пихты и лимона, а также мандарина и имбиря. Созданием аромата занималась парфюмер Дафна Бюже (Daphne Bugey)

Флакон для аромата выполнен в форме параллелепипеда, задняя стенка украшена изображением леса. Одну из граней украшает фирменный металлический логотип. В продаже новинка появится летом 2017 года, цены на нее пока не названы.

Под брендом Dsquared2 выпускается одежда, аксессуары и парфюмерия. Компания основана братьями Дином и Дэном Кейтонами. В разное время с брендом сотрудничали известные поп-музыканты Ленни Кравиц, Джастин Тимберлейк, Рики Мартин и Робби Уильямс.

Дизайнеры также создали более 150 нарядов для Мадонны и ее танцоров, в них артисты выходили на сцену во время мирового турне Don’t Тell Me в 2002 году.