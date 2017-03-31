Frederic Malle вспомнил о парфюме времен Медичи

Компания Frederic Malle представила новый крем для рук с запахом ириса. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта. Новинка получила название Iris Hand Cream.

«Ирис цветет раз в три года, и столько же требуется, чтобы его корни приобрели особый характерный аромат. Это драгоценное сырье поставлялось во Францию семьей Медичи и использовалось для ароматизации перчаток», — рассказал основатель бренда Фредерик Малль. Средство образует пленку, которая соединяется с молекулами воды, предотвращая обезвоживание верхних слоев кожи.

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