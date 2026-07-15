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Силовые структуры
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14:27, 15 июля 2026Силовые структуры

Отправивший под воду Porsche Cayenne вместе с россиянкой мужчина выслушал приговор

В Петербурге суд приговорил к 5,5 года мужчину, утопившего Porsche с женщиной
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге суд приговорил к пяти с половиной годам в колонии-поселении местного жителя, который отправил под воду автомобиль Porsche Cayenne вместе с пассажиркой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

Его признали виновным по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Осужденный подчеркнул, что во время аварии был трезв.

Трагедия произошла рано утром 3 октября 2025 года. Мужчина, находясь за рулем Porsche Cayenne, не справился с управлением и вылетел через ограждение набережной реки Фонтанки. Он смог выбраться из воды, а женщина-пассажир — нет. В результате водителя задержали.

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