Отправившего под воду Porsche Cayenne вместе с россиянкой задержали

МВД задержало пьяного мужчину, утопившего Porsche с женщиной в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в центре Санкт-Петербурга отправил под воду автомобиль Porsche Cayenne вместе с пассажиркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке МВД России.

Водитель находится в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Все произошло утром в пятницу, 3 октября. Мужчина, находясь за рулем Porsche Cayenne, не справился с управлением и вылетел через ограждение набережной реки Фонтанки. Он смог выбраться из воды, а женщина-пассажир — нет.

Произошедшее попало на видео. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

