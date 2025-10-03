Момент падения Porsche Cayenne в реку в центре Петербурга попал на видео

В сети появились кадры падения Porsche Cayenne в Фонтанку в центре Санкт-Петербурга. Их публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости сносит каменное ограждение реки и падает в воду. Видеозапись заканчивается тем, что автомобиль уходит под воду.

По информации издания, жертвой аварии стала пассажирка Porsche, 33-летний водитель выжил — его задержали. Мужчина, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об аварии в Санкт-Петербурге стало известно 3 октября. В МЧС тогда сообщали, что сведений о пострадавших не поступало.