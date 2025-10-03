Porsche пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга автомобиль пробил ограждение и вылетел в реку Фонтанку. Об этом сообщило управление МЧС по российскому городу в Telegram-канале.

«Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в ликвидации последствий аварии участвовали 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

По информации 78.ru, в реку упал автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был 33-летний водитель. Он, по некоторым данным, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«Слышно было по звуку, он летел в сторону Фонтанки со страшной скоростью, а потом звук удара — было понятно, [что произошло]», —приводит издание слова очевидца аварии.

В январе в Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в Фонтанку, пострадал водитель автомобиля и два пассажира. Водитель Range Rover не справился с управлением, снес светофор и забор, после чего транспортное средство упало в реку.