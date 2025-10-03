Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:53, 3 октября 2025Россия

Porsche пробил ограждение и вылетел в Фонтанку в центре Санкт-Петербурга

В центре Петербурга автомобиль пробил ограждение и вылетел в Фонтанку
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «78 | Новости»

В центре Санкт-Петербурга автомобиль пробил ограждение и вылетел в реку Фонтанку. Об этом сообщило управление МЧС по российскому городу в Telegram-канале.

«Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в ликвидации последствий аварии участвовали 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

По информации 78.ru, в реку упал автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был 33-летний водитель. Он, по некоторым данным, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«Слышно было по звуку, он летел в сторону Фонтанки со страшной скоростью, а потом звук удара — было понятно, [что произошло]», —приводит издание слова очевидца аварии.

В январе в Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в Фонтанку, пострадал водитель автомобиля и два пассажира. Водитель Range Rover не справился с управлением, снес светофор и забор, после чего транспортное средство упало в реку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесли массированный удар

    Треки Оксимирона включили в олимпиаду по русскому языку

    Тайваньские военные связали возможность нападения Китая на Тайвань с Украиной

    Выписавшийся из психиатрической больницы комик высказался о проблемах с алкоголем

    Продажи новых автомобилей в России обрушились

    Глава Пермского края прокомментировал удар ВСУ по региону

    Оксана Самойлова прошлась по Парижу в прозрачном боди

    Samsung выпустит способное читать мысли устройство

    Блогерша описала диалог с жителем Японии фразой «с интересом расспрашивал про Россию»

    В Полтавской области повреждена энергоинфраструктура после массированного удара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости