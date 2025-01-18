В Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в реку

В Санкт-Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в реку

В Санкт-Петербурге черный внедорожник протаранил ограждение и упал в реку на набережной Фонтанки, пострадал водитель автомобиля и два пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария случилась утром 18 января. Водитель Range Rover не справился с управлением, снес светофор и забор, после чего транспортное средство упало в реку. Двое мужчин и женщина смогли выбраться из салона. Несмотря на то, что они не получили серьезных травм в результате ДТП, они были госпитализированы в Мариинскую больницу с сильным переохлаждением.

Как утверждают очевидцы, от пострадавших исходил запах алкоголя, а до происшествия машина ехала со скоростью, превышавшей 100 километров в час.

Ранее в подмосковном Одинцово городской автобус протаранил забор школы. Авария произошла после того, как водитель попытался совершить маневр — развернуться на узкой улице.