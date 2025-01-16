Автобус протаранил забор школы в Подмосковье

В подмосковном Одинцово автобус протаранил забор школы

В подмосковном Одинцово городской автобус протаранил забор школы. Об этом сообщает Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

По информации издания, авария произошла после того, как водитель попытался совершить маневр — развернуться на узкой улице. Сдавая назад, мужчина наехал на бордюр, и в попытке преодолеть препятствие нажал на педаль газа.

В итоге, судя по опубликованным кадрам, транспортное средство сломало часть забора, едва не заехав на крыльцо учебного заведения. О пострадавших в ДТП не сообщается, были ли внутри автобуса пассажиры, неизвестно.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса с пассажирами внутри пошел на таран легковушки. Действия россиянина попали на видео.