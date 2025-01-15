Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 15 января 2025Россия

В России водитель автобуса с пассажирами внутри пошел на таран легковушки и попал на видео

В Новосибирске водитель автобуса пошел на таран легковушки и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске водитель пассажирского автобуса пошел на таран легкового автомобиля и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Видео было снято на Бердском шоссе в Советском районе города. На кадрах видно, как автобус нагоняет легковушку, придавливает ее сзади и протаскивает по асфальту.

Все время погони в салоне автобуса находились пассажиры. По словам прибывших на место сотрудников Госавтоинспекции, водители автобуса и легковушки предоставили разные версии случившегося.

Ранее во Владивостоке мужчина на внедорожнике протаранил храм и попал на видео. Позже злоумышленника, бывшего сотрудника правоохранительных органов, задержали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      Дочь российского участника СВО оказалась под угрозой выселения из квартиры

      На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2

      Премьер одной страны ЕС приедет на парад Победы в Москве

      В России водитель автобуса с пассажирами внутри пошел на таран легковушки и попал на видео

      Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

      Из депозитария в российском городе неизвестные похитили более 20 миллионов рублей

      Россиянина осудили за совершенное изнасилование и расправу над женщиной 23 года назад

      Россию признали второй страной в мире по уровню военной мощи

      На Западе осудили призывы США к снижению мобилизационного возраста на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше