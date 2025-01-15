В России водитель автобуса с пассажирами внутри пошел на таран легковушки и попал на видео

В Новосибирске водитель автобуса пошел на таран легковушки и попал на видео

В Новосибирске водитель пассажирского автобуса пошел на таран легкового автомобиля и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Видео было снято на Бердском шоссе в Советском районе города. На кадрах видно, как автобус нагоняет легковушку, придавливает ее сзади и протаскивает по асфальту.

Все время погони в салоне автобуса находились пассажиры. По словам прибывших на место сотрудников Госавтоинспекции, водители автобуса и легковушки предоставили разные версии случившегося.

Ранее во Владивостоке мужчина на внедорожнике протаранил храм и попал на видео. Позже злоумышленника, бывшего сотрудника правоохранительных органов, задержали.