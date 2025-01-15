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07:49, 15 января 2025Россия

Внедорожник протаранил храм и автомобиль полиции в российском регионе и попал на видео

В центре Владивостока внедорожник протаранил храм и автомобиль полиции
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В центре Владивостока внедорожник протаранил храм и врезался в автомобиль полиции. Об этом, публикуя кадры происшествия, пишет Telegram-канал Amur Mash.

На появившихся в сети кадрах виден автомобиль, въехавший в ворота храма. Он начинает сдавать назад и врезается в полицейскую машину, после чего устраивает скоростной заезд по главной площади.

Водителя внедорожника, предварительно, уже задержали. Он пытался вырваться и вывести сотрудников правоохранительных органов на конфликт. Автомобиль сейчас осматривают кинологи с собаками.

Ранее в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы после ДТП с легковым автомобилем. 62-летний водитель общественного транспорта, предположительно, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

ЖЗЛ
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