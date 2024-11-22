В российском городе автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы

В Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы после ДТП

В Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы после ДТП с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ГИБДД России.

В ведомстве пояснили, что 62-летний водитель общественного транспорта, предположительно, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там горожанин въехал в машину Mazda CX-5.

Водителю автобуса была оказана медицинская помощь, владельца иномарки отвезли в медицинское учреждение. В момент ДТП в салоне маршрутного транспорта находилось около 50 пассажиров, среди них никто травм не получил.

На месте происшествия начали работу полицейские.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области. Тогда пострадали шесть человек.