В российском регионе рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП

В Ленобласти рейсовый автобус попал в ДТП, шесть человек пострадали

Рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, водитель общественного транспорта съехал в кювет и врезался в бетонный блок. Предварительно, к этому мог привести отказ тормозов в автобусе.

Авария случилась на 101-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг. На месте уже начали работу спасатели. Всех пострадавших осмотрели медики. Некоторые пассажиры получили травмы средней степени тяжести, но отказались от госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Аскинском районе Башкирии в ДТП попал школьный автобус, в результате происшествия пострадал подросток. Тогда водитель не справился с управлением из-за гололеда.