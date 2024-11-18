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11:43, 18 ноября 2024Россия

В российском регионе рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП

В Ленобласти рейсовый автобус попал в ДТП, шесть человек пострадали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Выборгом в Ленинградской области, пострадали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, водитель общественного транспорта съехал в кювет и врезался в бетонный блок. Предварительно, к этому мог привести отказ тормозов в автобусе.

Авария случилась на 101-м километре дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг. На месте уже начали работу спасатели. Всех пострадавших осмотрели медики. Некоторые пассажиры получили травмы средней степени тяжести, но отказались от госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Аскинском районе Башкирии в ДТП попал школьный автобус, в результате происшествия пострадал подросток. Тогда водитель не справился с управлением из-за гололеда.

ЖЗЛ
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