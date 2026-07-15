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14:21, 15 июля 2026Экономика

В Госдуме предложили урезать лимит сверхурочной работы

Депутат Госдумы Гусев предложил отменить удвоение лимита сверхурочной работы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Увеличение лимита сверхурочной работы в два раза, с 120 до 240 часов в год, было ошибкой, поэтому его следует отменить. Об этом говорится в законопроекте депутата Госдумы Дмитрия Гусева, отправленном на отзыв в правительство, сообщает РИА Новости.

Документ предлагает откатить назад введенные двумя месяцами ранее изменения, вернув несколько статей Трудового кодекса к предыдущей редакции. Его автор подчеркнул, что в таком виде трудовое законодательство обеспечивает менее справедливый баланс интересов работников и работодателей.

«Мы предлагаем сохранить понятный и социально ответственный подход: переработки возможны, но они должны быть ограничены и достойно оплачены», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза в конце мая. Нововведение не коснулось работников с вредными условиями труда, а кроме того, для их применения необходимы соответствующий коллективный договор или отраслевое соглашение.

Предполагается, что инициатива закроет потребность в почти 49 тысячах рабочих мест. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно готовы 90 процентов россиян.

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