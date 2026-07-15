В Госдуме призвали ввести выплаты на погашение ипотеки одной категории россиян

Миронов призвал ввести выплаты в 500-700 тысяч семьям с детьми на погашение ипотеки

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей семьям с детьми на погашение ипотеки. Помочь одной категории россиян с выплатой жилищного кредита он призвал в беседе с ТАСС.

«Это также прогрессивные выплаты: при рождении первенца государство гасит долг на 500 тысяч, второго ребенка — 600 тысяч, третьего — 700 тысяч рублей», — объяснил депутат Госдумы. Помимо этого, парламентарий видит необходимость в выплате 1,8 миллиона рублей многодетным семьям — такая мера, по его мнению, может стать стимулом к росту рождаемости в стране.

Миронов напомнил, что ранее партия внесла законопроект о прогрессивном материнском капитале: так, на вторых детей предлагается увеличить размер господдержки до 1,4 миллиона рублей, а на третьих и последующих — практически до 1,9 миллиона. В результате, убежден он, многодетным семьям удастся быстрее решать жилищный вопрос, а число таких семей вырастет. «Сегодня маткапитал поощряет лишь рождение первенцев», — подытожил депутат.

В данный момент на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка в РФ полагается 450 тысяч рублей. С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 728,9 тысячи рублей, а при рождении второго предусмотрена доплата 237 тысяч рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить размер первоначального взноса, а также увеличение лимитов по льготной ипотеке для многодетных семей.