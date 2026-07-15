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14:29, 15 июля 2026Силовые структуры

Суд отреагировал на жалобу экс-замглавы Минобороны Иванова

Жалоба экс-замминистра Иванова на отказ обязать МО РФ заключить с ним контракт отклонена
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Московский городской суд отклонил жалобу бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова на отказ обязать ведомство заключить с ним контракт. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Мосгорсуд признал законным решение Мещанского районного суда об отказе обязать Министерство обороны России (МО РФ) заключить контракт с Ивановым и отправить его в зону специальной военной операции (СВО).

Адвокат фигуранта Денис Балуев заявил, что его подзащитный имеет право заключить контракт о прохождении воинской службы в зоне проведения СВО.

Представитель МО РФ отметила, что Иванов и его защитник применяют ошибочное толкование норм материального права.

В мае сообщалось, что суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Тимура Иванова по иску к военкомату.

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