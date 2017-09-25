Salvatore Ferragamo представила парфюм с ароматом спиртного

Итальянская компания Salvatore Ferragamo представила новый аромат в рамках недели моды в Милане. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Vogue.

Духи получили название Amo Ferragamo. В честь их выпуска компания устроила шумную вечеринку. Отмечается, что аромат будет содержать в себе ноты горького итальянского ликера, черной смородины, розмарина, ванили и сандала. В продажу он поступит в 2018 году.

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Флакон классической формы выполнен из прозрачного розоватого стекла.

В феврале Salvatore Ferragamo выпустили аромат, посвященный молодым девушкам.

Итальянский модельер Сальваторе Феррагамо основал одноименную компанию в 1928 году во Флоренции. Он изготавливал обувь для голливудских звезд и знаменитостей, в разное время его клиентками были первая леди Аргентины Эва Перон и певица и актриса Мэрилин Монро.

В настоящее время под этим брендом выпускаются кожаные изделия класса люкс, а также одежда, солнцезащитные очки и часы.

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