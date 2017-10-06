Mugler откроет сервис долива духов в Москве

Парфюмерный бренд Mugler открывает корнер с сервисом повторной дозаправки ароматов — Source. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 6 октября.

Подобные сервисы бренд с 1992 года открывает в разных странах мира. В XIX и начале XX века такая услуга была распространена повсеместно, однако затем большинство марок прекратило практику долива. Марка Mugler возродила эту традицию в 1992 году и с тех пор открыло несколько корнеров Source в разных точках мира, в том числе в Париже. Повторное заполнение позволяет клиенту экономить до сорока процентов стоимости парфюма (в зависимости от размера флакона), а также сохраняет природные ресурсы: сервис позволяет избежать утилизации около 4 тонн отходов ежегодно.

В Москве первый в России корнер Source появится впервые. Он разместится в косметическом супермаркете «Золотое Яблоко», который официально откроется в московском ТЦ «Афимолл» 7 октября.

Бренд Mugler представляет свои ароматы в дозаправляемых флаконах из лимитированных серий. Так, в 2016 году Mugler разработал новый дизайн флакона для лимитированного выпуска композиции Alien. Флакон Alien Divine Ornamentation украшен сусальным золотом 708-й и 750-й пробы.