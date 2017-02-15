Вдвое больше россиян отправятся в Европу на День защитника Отечества

В Европу на 23 февраля отправятся в текущем году отдохнуть в два раза больше организованных российских путешественников, чем год назад. Об этом сообщается в пресс-релизе компании BSI Group, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 15 февраля.

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На длинные выходные, приуроченные к Дню защитника Отечества, россияне через BSI Group забронировали на 59 процентов больше туров в Европу, чем в аналогичный период 2016 года.

При этом наибольшей популярностью пользуются путешествия в Чехию, Венгрию и Австрию из-за недолгого перелета и дешевизны туров, отметили эксперты. Среди других востребованных направлений на февральские выходные оказались Франция, Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды.

Также выяснилось, что подавляющее большинство российских туристов — 88 процентов — отправятся отдыхать в этот период в Европе в компании друзей.

По информацию турсервиса «Туту.ру», самым популярным зарубежным направлением для перелетов у российских путешественников на 23 февраля стала Прага. В тройку лидеров также попали остров Пхукет (Таиланд) и Тбилиси.

