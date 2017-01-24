Названы популярные у россиян направления путешествий на 23 февраля

Наибольшим спросом у россиян для путешествий в длинные выходные в честь Дня защитника Отечества 23 февраля пользуются европейские столицы. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как рассказала директор департамента Европы в компании «Русский экспресс» Елена Ермакова, клиенты фирмы активно покупают путевки в Чехию, в частности в Прагу, на конец февраля.

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По словам эксперта, туры на это время начали бронировать уже в декабре 2016 года. Ермакова также добавила, что у россиян вырос спрос и на другие европейские направления для поездок в февральские праздники.

Представитель туроператора BSI Group Екатерина Каменева, в свою очередь, заявила, что на 23 февраля самыми популярными стали туры в Будапешт и Вену по причине дешевизны путевок и авиабилетов.

Специалисты также отметили, что определенным спросом у россиян в конце февраля пользуются туры в Италию, где в следующем месяце пройдет Венецианский карнавал. Однако активизации покупок путевок на этом направлении туроператоры не отмечают.

В феврале 2017 года россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 23-го по 26-е число включительно.

В феврале 2016 года самыми востребованными зарубежными авианаправлениями у российских путешественников на День защитника Отечества оказались Таиланд, Казахстан, Италия и Молдавия.