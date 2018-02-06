Защитников отечества защитят от некачественной выпивки

Перед Днем защитника Отечества столичные магазины проверят на наличие контрафактного спиртного. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Именно в эти [предпраздничные] дни спрос на крепкие напитки увеличивается, вместе с тем повышаются риски, связанные с приобретением поддельного спиртного», — рассказали в пресс-службе московского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Рейды начнутся 7 февраля и продлятся две недели. В них будут участвовать полицейские и специалисты ведомства. Всего проверят несколько десятков торговых точек Москвы: магазины, на которые жаловались москвичи, и места, где раньше уже находили поддельный алкоголь.

По данным департамента, за прошедший год в столице проверили 96 торговых точек и изъяли около 22 тысяч бутылок контрафактного спиртного. За незаконную реализацию слабоалкогольной продукции предпринимателей ждет штраф от 30 до 50 тысяч рублей, более крепкого алкоголя — от 100 до 200 тысяч рублей.

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