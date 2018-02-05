Назван главный вред алкоголя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о связи употребления алкоголя и различных онкологических заболеваний, включая рак кишечника, молочной железы, пищевода, гортани, печени, горла и ротовой полости. Предупреждение, опубликованное на сайте организации, приурочено к Всемирному дню борьбы против рака.

Основным канцерогеном в спиртных напитках является этанол, который повреждает клетки и увеличивает риск их злокачественного перерождения. Он также усиливает клеточную пролиферацию у женщин, повышая риск развития рака молочной железы. Сочетание алкоголя и курения табака еще сильнее увеличивает вероятность формирования злокачественных новообразований.

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Как пишет ВОЗ, риск развития рака молочной железы повышается у женщин на 50 процентов, если она выпивает четыре бокала вина в день, и на 130 процентов — при восьми бокалах вина в день. При этом нижнего порога безопасного употребления спиртных напитков, по мнению экспертов, не существует, поэтому даже небольшие дозы алкоголя повышают вероятность формирования опухолей.

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