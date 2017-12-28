Названа новая опасность алкоголя

Гастроэнтеролог Винсент Хо (Vincent Ho) из Университета Западного Сиднея рассказал изданию Science Alert о вреде алкоголя для желудочно-кишечного тракта и опасности его применения для борьбы с кишечными инфекциями. По словам исследователя, большое количество спиртсодержащих напитков разрушает клетки желудка.

Красное вино обладает бактерицидным действием, которое частично обусловлено его кислотностью и концентрацией спирта. Показано, что 60-80-процентное содержание алкоголя достаточно для уничтожения микробов. Напиток с долей спирта 40 процентов уничтожает бактерии, живущие в полости рта, за одну минуту.

Результаты исследования, проведенного на 47 здоровых добровольцах, показали, что напитки с большой концентрацией алкоголя вызывают повреждения в стенках желудка и небольшие кровотечения.

На самовосстановление тканей, пострадавших от 10-процентного спирта, потребовалось более 24 часов. Кроме того, хроническое употребление алкоголя вызывает диарею, тошноту и рвоту, а также приводит к увеличению числа патогенных бактерий в кишечнике.

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