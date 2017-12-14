Найдена причина пьянства

Британские ученые связали рост потребления вина, наблюдаемый в последние десятилетия, с увеличением объема бокалов. Исследование опубликовано в BMJ, сообщает Кембриджский университет (Великобритания).

Используя имеющиеся исторические и архивные данные, а также антикварную посуду из музеев и частных коллекций, авторы изучили, как менялся объем бокалов за за последние 300 лет.

Изображение: Craig Brierley / Cambridge University

Оказалось, что за этот период времени средняя емкость посуды для употребления вина выросла почти в семь раз, с 66 миллилитров в 1700-м до 417 миллилитров в начале 2000-х. При этом средняя емкость бокала в 2016-2017 годах достигла 449 миллилитров.

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По мнению ученых, увеличение объема посуды способствовало росту употребления алкоголя, причем в последние десятилетия такая зависимость усилилась. Так, потребление вина за 1960-1980 годы выросло в четыре раза, а затем почти удвоилось за 1980-2004 годы.

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