Названы районы Москвы с дешевыми съемными квартирами

Самые доступные в Москве однокомнатные квартиры сдаются в аренду в Бибирево, Крюково и Савелках. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Азбука Жилья», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Средняя ставка для объектов площадью от 25 до 35 квадратных метров в перечисленных районах составляет 18-22 тысячи рублей в месяц. Кроме того, относительно недорогое съемное жилье можно найти во Внуково (23 тысячи рублей/месяц за среднестатистическую «однушку»), Дмитровском районе (24 тысячи/месяц), районе Ивановское (24,7 тысячи), Алтуфьевском (25 тысяч), Восточном (25 тысяч), в Бирюлево Западном и Бирюлево Восточном (в обоих ставка равна 25 тысячам рублей в месяц).
В двадцатку районов с дешевой арендой жилья также вошли (в порядке возрастания средней ставки): Перово, Новогиреево, Метрогородок, Гольяново, Рязанский, Ховрино, Выхино-Жулебино, Чертаново Северное, Северное Измайлово и Покровское-Стрешнево.
Самый высокий уровень средней ставки эксперты зафиксировали в Хамовниках — 625,7 тысячи рублей за квартиру в месяц (с учетом всех предложений, не только однокомнатных).
В целом по Москве средняя стоимость аренды однокомнатных квартир весной 2019-го составила 45,7 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 89,6 тысячи рублей/месяц, «трешек» — 199,4 тысячи рублей/месяц, подсчитали в «Азбуке Жилья».
По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», в апреле самая дешевая съемная квартира Москвы сдается по ставке 20 тысяч рублей в месяц. Она расположена в районе Орехово-Борисово Северное (Южный округ) и предлагается только на летний сезон.