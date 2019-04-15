В России подорожало съемное жилье

Аренда квартир в крупнейших городах России подорожала на 6,5 процента за год к апрелю 2019-го. Об этом говорится в материалах базы ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По наблюдениям аналитиков, средние арендные ставки увеличиваются за счет быстрого ухода с рынка наиболее ликвидных предложений. Самое дорогое жилье по-прежнему предлагается съемщикам в Москве: в первом квартале текущего года средняя стоимость аренды однокомнатных лотов в столице составила 34,7 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 48,1 тысячи рублей в месяц. За последние 12 месяцев ставки в Москве выросли на четыре процента для «однушек» и на три — для «двушек».

В целом за рассматриваемый период аренда подорожала в 47-ми из 68 крупных городов страны, где проводилось соответствующее исследование. Средняя ставка аренды однокомнатных квартир в России к апрелю достигла 14,6 тысячи рублей в месяц (против 13,5 тысячи в первом квартале 2018-го). «Двушки» сдаются за 19,1 тысячи рублей (годом ранее — 17,9 тысячи рублей/месяц).

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«Наиболее высокие ставки аренды на однокомнатные квартиры (без учета столичных регионов) сейчас наблюдаются в Симферополе, на двухкомнатные — во Владивостоке. Наиболее доступные квартиры — в Йошкар-Оле и Барнауле», — отмечают в ЦИАН.

В феврале текущего года был составлен портрет типичного российского квартиросъемщика. Эксперты опросили около двух тысяч арендаторов жилья по всей стране, чтобы выявить их основные характеристики. Выяснилось, что более половины — 54 процента — съемщиков проживают в однокомнатных квартирах, 66 процентов делят жилплощадь с партнером или семьей, чуть больше десяти процентов одновременно с арендной платой вносят платежи по ипотечному кредиту. Подавляющее большинство — 88 процентов — ищет съемные квартиры с мебелью.

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