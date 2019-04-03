Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы

Максимальная ставка аренды частного особняка в российской столице — 17,5 миллиона рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании Savills, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Столько просит владелец за право проживания в доме площадью шесть тысяч квадратных метров, расположенном в Спасоглинищевском переулке. Самый дешевый особняк в Центральном округе Москвы обойдется арендатору в 312 тысяч в месяц, выяснили аналитики.

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Средняя ставка аренды отдельно стоящего частного дома в центре столицы к весне 2019-го составила 2,5 миллиона рублей/месяц, отмечается в предоставленных материалах. Самые дорогие подобные объекты сдаются в районе улицы Остоженки, где средняя ставка равна 3,6 миллиона рублей в месяц.

Больше всего свободных особняков в Таганском районе и в Замоскворечье: по 19 и 17 процентов от общего объема предложения соответственно.

Ранее, в марте текущего года, была раскрыта цена продажи самого дорогого частного особняка России. Она составила 4,95 миллиарда рублей. Дом, предлагаемый покупателям, расположен в одном из коттеджных поселков в Одинцовском районе Подмосковья.

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