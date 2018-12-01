Авраам Руссо решил продать элитный особняк себе в убыток

Певец Авраам Руссо выставил на продажу свой московский особняк вдвое дешевле, чем заплатил за недвижимость сам. Об этом сообщает онлайн-издание StarHit.

Двухэтажный коттедж Руссо оборудован системой «умный дом», включающей системы очистки и ионизации воздуха, приборы, отслеживающие качество воды, а также дистанционно управляемый пылесос. В доме есть сауна с инфраскрасными лучами, джакузи и хаммам.

Коттедж был создан по индивидуальному заказу, уточняет издание, добавляя, что ступени и перила лестницы в доме оформлены инициалами артиста.

«Все это вместе с землей обошлось мне в 60 миллионов, ну, может, в 58. Но прошу я 29 с половиной. Смотрите, потолки какие высокие, сталинские! Мы сами все выбирали: технику, дизайн», — цитирует Авраама Руссо StarHit.

Авраам Руссо — эстрадный певец, исполнитель композиций «Опа-Опа», «Не моя», «Просто любить тебя» и других. Руссо родился в Сирии, в городе Алеппо, в Москву переехал в 1999 году. Певец получил известность в начале 2000-х, сотрудничая с продюсером Иосифом Пригожиным.

В 2006 году в Москве Руссо пережил покушение на свою жизнь, после которого вместе с семьей переехал в Нью-Йорк.

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