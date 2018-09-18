Племянника экс-владельца «Черкизона» обвинили в похищении певца Авраама Руссо

Следственный комитет России (СКР) предъявил племяннику бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинение в похищении певца Авраама Руссо, совершенном в 2004 году. Об этом во вторник, 18 сентября, адвокат Исмаилова Марина Русакова сообщила «Интерфаксу».

«Следствие задержало Заура Марданова, ему предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ ("Похищение человека")», — сказала Русакова.

Как ожидается, во вторник следствие выйдет с ходатайством об аресте Марданова в Басманный суд Москвы. Если его вина будет доказана, племяннику бизнесмена грозит наказание от 5 до 12 лет заключения. Русакова отметила, что Исмаилов фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.

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По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника преступление. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит. «Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», — отметила Русакова.

Между тем адвокат Марданова Алексей Смирнов сообщил ТАСС, что его подзащитный отвергает обвинение в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. «На основании показаний Руссо фактически Марданову может быть предъявлено только нанесение легкого вреда здоровью, ни о каком похищении речи не идет», — отметил Смирнов.

Тельман Исмаилов уехал из России и был арестован заочно по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.

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