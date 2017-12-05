Интерпол займется розыском обвиняемого в убийствах Тельмана Исмаилова

Следственный комитет (СК) России передал материалы по уголовному делу обвиняемого в убийствах бизнесмена Тельмана Исмаилова для организации его международного розыска по линии Интерпола. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 декабря.

По данным следствия, бывший владелец Черкизовского рынка организовал убийство владельца нескольких торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.

«План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов», — говорится в пресс-релизе СК.

По данным ведомства, 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов выстрелил из пистолета в предпринимателей, которые скончались от полученных ранений.

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«Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления», — считают в СК.

Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей.

Тельмана и Вагифа Исмаиловых Басманный суд Москвы заочно арестовал.

Исмаилова в конце 2015 года признали банкротом. Бизнесмен находится за границей. У него возникли сложности с кредиторами в 2009 году после закрытия Черкизовского рынка.