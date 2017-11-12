Отель бывшего владельца Черкизовского рынка был разраблен

В турецкой Анталье отель Mardan Palace бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова подвергся разграблению. Как пишет газета Milliyet, с территории были похищены часть позолоченной ограды и перила.

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Издание отмечает, что отель категории «люкс» перестал принимать гостей в августе, а после из-за долгов курорт был обесточен и лишился сигнализации. Впоследствии персонал покинул рабочие места, и на территорию отеля начали проникать воры.

Mardan Palace был построен в 2009 году. По информации СМИ, Исмаилов вложил в него 1,4 миллиарда долларов. 2 ноября 2015 года турецкий банк Halk Bankası, являвшийся крупнейшим кредитором строительства, выкупил актив у предпринимателя за 360 миллионов турецких лир (123 миллиона долларов).

61-летний Тельман Исмаилов — владелец группы компаний АСТ, получивший широкую известность в начале 2000-х годов. В декабре 2015 года основатель группы он подал в суд заявление о банкротстве и, по данным источника «Ленты.ру», длительное время находится за границей