Суд лишил внука Тельмана Исмаилова двух квартир

Арбитражный суд Московской области расторг сделки по передаче бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым своему внуку двух квартир на Кутузовском проспекте в Москве, передает РИА Новости.

Включить недвижимость общей площадью более 290 метров в конкурсную массу потребовал финансовый управляющий Исмаилова Валерий Кубелун.

Жилье принадлежало предпринимателю с 1998 года. В августе 2013 года он передал 12-летнему внуку, родившемуся и проживающему во Франции, две квартиры — шести- и пятикомнатную. Как установил суд, на момент совершения этих сделок обязательства Исмаилова по выданным им поручительствам составляли около 734 миллионов долларов, собственные заемные и кредитные обязательства — еще более 102 миллионов долларов. В то же время общая стоимость имущества бизнесмена не превышала 696 миллионов рублей. Это, по мнению суда, было прямым свидетельством неплатежеспособности Исмаилова, который таким образом пытался скрыть ликвидное имущество от кредиторов.

Суд посчитал законными требования Кубелуна, признал сделки дарения недействительными и обязал вернуть квартиры в конкурсную массу.

В конце декабря 2015 года Тельман Исмаилов был признан банкротом. На судебном заседании рассматривалось заявление о личной несостоятельности Исмаилова, которое было подано кредитором Борисом Зубковым 23 ноября 2015 года. Сумма долга в определении суда о принятии искового заявления к производству не указывалась.

У группы АСТ Тельмана Исмаилова возникли сложности с кредиторами после закрытия принадлежавшего ему Черкизовского рынка в апреле 2009 года.