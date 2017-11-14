Брата Тельмана Исмаилова объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал родного брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Вагифа. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт».

Следствие считает, что бывший офицер Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Вагиф Исмаилов обеспечивал прикрытие в семейном клане по силовой линии. Также он объявлен в международный розыск. Агентство напоминает, что Исмаилов скрылся от оперативников осенью 2016 года, тогда же был задержан и его брат Рафик.

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Вагифу Исмаилову заочно предъявлены обвинения по двум статьям УК России: 222-ой (« Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и 105-ой («Убийство»). Предполагалось, что он находится в России, но затем следствию стало известно, что Вагиф перебрался к брату Тельману Исмаилову в Турцию.

11 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Также бизнесмену предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, он был объявлен в международный розыск.

В середине сентября по 12 адресам Исмаилова прошли обыски. Источник «Ленты.ру» связывал их с делом о двойном убийстве. В мае 2016 года в Подмосковье обнаружили тела владельца нескольких торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.

Исмаилова в конце 2015 года признали банкротом. По данным источников «Ленты.ру», бизнесмен находится за границей. У него возникли сложности с кредиторами в 2009 году после закрытия Черкизовского рынка.