Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Об этом «Интерфаксу» сообщила адвокат Марина Русакова.

Также бизнесмену, по словам адвоката, предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, он объявлен в международный розыск.

Русакова уточнила, что решение об аресте Исмаилова принято 30 октября, апелляцию рассмотрят 15 ноября.

В середине сентября по 12 адресам Исмаилова прошли обыски. Источник «Ленты.ру» связывал их с делом о двойном убийстве. В мае 2016 года в Подмосковье обнаружили тела владельца нескольких торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.

Исмаилова в конце 2015 года признали банкротом. По данным источников «Ленты.ру», бизнесмен находится за границей. У него возникли сложности с кредиторами в 2009 году после закрытия Черкизовского рынка.