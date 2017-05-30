Супруга вице-премьера Рогозина записала песню про первый полет МС-21

Видео: 360tv.ru

Супруга ответственного за оборонку вице-премьера Дмитрия Рогозина Татьяна записала песню «Летать», посвященную первому полету российского пассажирского лайнера МС-21. Видео испытаний самолета с записанной композицией публикует телеканал «360».

Автор призналась, что написала «Летать» в этом году, а вдохновила ее на это атмосфера, царящая в семье. «Мой супруг занимается авиацией, поэтому в доме мы постоянно обсуждаем это, переживаем. В прошлом году полетела ракета, в этом году подняли самолет. (…) Это повод для радости и оптимизма для всех нас и меня в том числе — меня это окрыляет», — пояснила Рогозина.

Музыку к песне написал композитор Андрей Ктитарев, который был музыкальным руководителем группы «На-На», а позже сотрудничал с Олегом Газмановым, Стасом Михайловым, Аркадием Укупником, Иосифом Кобзоном и другими музыкантами.

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Снимать клип на композицию пока не планируется. «Пока главный клип этой песни связан с самолетом. Меня это очень устраивает. Не хотела бы сужать, приземлять. Летит самолет, звучит эта песня, и я счастлива и рада этому», — рассказала супруга российского вице-премьера.

По словам Татьяны Рогозиной, семье очень понравилась ее новая композиция. «Они говорят, что это одна из лучших моих песен, если не лучшая. Потому что в ней есть энергия, полет, динамика, воздух и желание улыбнуться и сделать много доброго. Настроение у этой песни очень хорошее», — пояснила автор.

Рогозина пишет песни давно. Созданную ею композицию «Тепло от любви» исполняет Алсу. В настоящий момент песню «Распахнутое небо», написанную супругой вице-премьера, записывает Авраам Руссо.

Первый полет российский среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21, созданный корпорацией «Иркут», совершил в воскресенье, 28 мая. Вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил об этом президенту России Владимиру Путину.

МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Лайнер способен взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальная дальность полета — до пяти тысяч километров. В конце 2018-го или начале 2019 года первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».