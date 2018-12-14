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Иглесиас и Курникова оставят родственников без особняка

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Энрике Иглесиас

Певец Энрике Иглесиас и его жена, российская теннисистка Анна Курникова, выставили на продажу особняк в Майами. Об этом сообщает издание Mansion Global.

Иглесиас и Курникова приобрели дом за 1,8 миллиона долларов в 2015 году, рассчитывая подарить его бабушке и дедушке теннисистки. Однако по завершении ремонта супруги пришли к выводу, что особняк слишком большой и решили продать его, приводит издание слова агента по недвижимости Габриелы Карденал. Пара рассчитывает выручить за него 4,85 миллиона долларов.

Площадь дома составляет 6,8 тысячи квадратных футов (около 630 квадратных метров), в нем шесть спален, есть гостиная в панорамным видом и столовая с баром. На территории есть открытый бассейн. Особняк полностью обставлен, причем мебель также продается, но в цену продажи не входит.

В 2016 году в Майами на продажу был выставлен особняк, принадлежащий модельеру Кельвину Кляйну. Дом площадью 540 квадратных метров владелец оценил в 15 миллионов долларов.

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