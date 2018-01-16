Анна Курникова показала родившихся детей

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас, показали своих детей. Фото было опубликовано на их страницах в Instagram.

36-летняя спортсменка и 42-летний певец добавили к фотографиям одинаковую подпись: «Мое солнышко».

My Sunshine A post shared by 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) on Jan 16, 2018 at 10:48am PST

My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

О том, что Курникова родила близнецов стало известно в декабре 2017 года. Мальчика назвали Николас, девочку — Люси.

Для Курниковой и Иглесиаса эти дети первые, несмотря на то, что они вместе с 2001 года. 36-летняя россиянка завершила карьеру теннисистки в 2003 году из-за травмы. Наивысшее ее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — восьмое.

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