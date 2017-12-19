Бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила близнецов — мальчика и девочку. Об этом сообщает TMZ.

По информации портала, отец детей — гражданский муж спортсменки, 42-летний испанский певец Энрике Иглесиас. Сына назвали Николас, дочку — Люси. Курникова скрывала свою беременность и не появлялась на публике с ноября 2016 года.

Для Курниковой и Иглесиаса эти дети первые, несмотря на то, что они вместе с 2001 года. 36-летняя россиянка завершила карьеру теннисистки в 2003 году из-за травмы. Наивысшее ее место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — восьмое.

В октябре 2016 года Курникову включили в Зал теннисной славы. Она — единственная российская теннисистка, которая становилась первой ракеткой мира в парном разряде. В дуэте с Мартиной Хингис из Швейцарии она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии.

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