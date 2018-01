Шарапову избавили от сексуальных домогательств

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что никогда не становилась жертвой сексуальных домогательств. Ее слова приводит сайт Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Лично у меня не было никаких подобных инцидентов, но я очень хорошо знаю, что происходит в данном контексте в различных областях. У меня есть друзья, которые участвуют в движении "Я тоже" (Me too), и я их поддерживаю. Но я лично никогда не была в подобной ситуации», — сказала Шарапова.

В первом круге Australian Open Шарапова обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:1 6:4, встреча прошла во вторник, 16 января. Во втором круге соревнования россиянка сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.

31 октября олимпийская чемпионка по баскетболу составе сборной США Брианна Стюарт заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет. Она рассказала, что домогался один из родственников, у которого она периодически ночевала.

Движение Me too (Я тоже) было запущено актрисой Алиссой Милано. Причиной стал скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актрисы и сотрудницы компании The Weinstein Company обвинили его в изнасилованиях и домогательствах.

